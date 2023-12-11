Захватчики палят по гражданскому населению – есть пострадавшие, повреждено здание медицинского учреждения, около двух десятков жилых домов и автомобили.

На Херсонщине ВСУ уничтожили три наблюдательных пункта противника, танк и другую технику. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, в этой зоне ответственности враг продолжает укрепление и оборудование своих позиций, подтягивая резервы. Также оккупанты ведут наблюдение и прекращают давить артиллерийскими обстрелами и применяет дроны.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левом берегу Днепра, нанося огневое поражение противнику", - отмечают в пресс-службе.

В частности, за минувшие сутки ликвидировано 23 оккупанта. Зафиксировано попадание в танк оккупантов, вражеский миномет и шесть единиц бронетехники. Также уничтожены три наблюдательных пункта на левом берегу Днепра.

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В то же время в течение суток враг продолжал терроризировать гражданское население Херсонщины, где нанес удары с применением двух FPV-дронов и сбросил с БпЛА различных модификаций 12 осколочных боеприпасов. Под ударами были населены пункты Новоберислав, Днепровское и Змиевка. В результате сброса вражеских осколочных боеприпасов пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты совершили 10 обстрелов населенных пунктов. По Херсону ударили 5 раз. Обстреляны также Тягинка, Антоновка, Ивановка Херсонской области и Очаков Николаевской области. В результате ранены два гражданских лица. Повреждено здание медицинского учреждения, около двух десятков частных домов и до десяти единиц автомобильной техники.

Стало известно, что в Черном море сейчас находится три боевых корабля вражеского флота, в Азовском море – один корабль. Российские ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

По данным пресс-центра ВМС ВСУ, в Средиземном море-четыре вражеских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 16 ракет.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты продолжили локализованные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры показывают, что они продвинулись на восток от Степного в 3 км к северо-западу от Авдеевки. Также аналитики сообщили, что россияне добились продвижения на запад и северо-запад от Донецка. На кадрах с геопривязкой видно, как российские войска установили флаг на юго-западной окраине Марьинки.

В то же время по данным Института по изучению войны (ISW), один из российских военкоров заявил, что якобы оккупанты недавно продвинулись на 1,5 км в районе Кременной, хотя ISW не видел визуального подтверждения этого утверждения.

Пресс-секретарь Командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что плохая погода привела к уменьшению атак российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

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