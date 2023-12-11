При этом в районе Кременной российские войска никаких успехов добиться не могут.

Российские войска продолжили локализованные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW). При этом, там указали, что один из российских военкоров заявил, будто бы оккупанты недавно продвинулись на 1,5 км в районе Кременной, хотя ISW не увидел визуального подтверждения этого утверждения.

Пресс-секретарь командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фите заявил, что плохая погода, в том числе ледяной дождь и минусовая температура, привела к уменьшению атак российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. А еще один российский военкор заявил, что ВСУ стабилизировали линию фронта возле Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска) и что российским войскам не удалось прорвать оборону ВСУ возле Синьковки из-за плотных украинских минных полей.

Видео дня

Кроме того, аналитк отметили, что российские войска провели наземные атаки к северо-востоку от Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов.

При этом, как говорится в отчете, оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой и добились подтвержденного продвиженя. Геолокированные кадры показывают, что они продвинулись к востоку от Степового в 3 км к северо-западу от Авдеевки.

Также аналитики сообщили, что россияне добились продвижения к западу и юго-западу от Донецка. На кадрах с геопривязкой видно, как российские войска установили флаг на юго-западной окраине Марьинки, что указывает на то, что российские войска незначительно продвинулись дальше в сам город.

Ситуация в Марьинке

Недавно Британская разведка рассказала, что наступательные операции РФ в районе Марьинки являются частью осеннего наступления оккупантов с целью расширения контроля над остальной частью Донецкой области.

А 6 декабря военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, почему в последнее время российские оккупанты сосредоточили усилия на городе Марьинка, который фактически разрушен.

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