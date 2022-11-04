Оккупационная власть до сих пор молчит о реальных последствиях.

Появилось видео результатов взрывов в кафе "Ахтамар" в Волновахе, которіе прозвучали во вторник, 1 ноября.

Как пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты понесли значительные потери в результате атаки.

"Наконец появилось видео результатов бавовны, пришедшей в кафе "Ахтамар", Волноваха. Можно легко увидеть, насколько метко. ... Оккупационная власть до сих пор молчит о реальных последствиях, что дополнительно подтверждает болезненность потерь для оккупантов", – подчеркнул Андрющенко.

Видео дня

Взрывы в Волновахе – что стоит знать

Как писал УНИАН, с первых недель полномасштабного вторжения России в Украину город Волноваха в Донецкой области (65 км от Мариуполя) оккупирован российскими захватчиками.

В результате интенсивных обстрелов россиян город был почти полностью уничтожен, инфраструктура полностью разрушена.

1 ноября в оккупированном городе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко извещал, что было попадание отель "Ахтамар" по трассе Мариуполь – Донецк, где расположились кадыровцы.

Вас также могут заинтересовать новости: