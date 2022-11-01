Во вторник, 1 ноября взрывы прогремели в отеле "Ахтамар", расположенном по трассе "Мариуполь – Донецк" в районе города Волноваха.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Насчет Волновахи. Наши источники говорят, что было попадание отель "Ахтамар" по трассе Мариуполь – Донецк, где расположились кадыровцы. Обезврежено около 10 единиц военной техники. Ждем приятное увеличение цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", – сообщил он.
Советник мэра также показал место "прилета" на фото.
Андрющенко также отметил, что после взрывов оккупационные пропагандисты стали заявлять, что якобы была атакована гражданская дорога Мариуполь – Донецк.
"Откровенное вранье. Дорога из Мариуполя на Донецк используется для перевезки военной техники ежедневно. Как из России (через Новоазовск – Мариуполь), так и из Крымского направления. Более того, оккупанты как и всегда спокойно паркуют на ночь военные грузовики из БК прямо во дворе гражданских", – добавил Андрющенко.
Захвата Волновахи
Российские захватчики оккупировали город Волноваха (65 км от Мариуполя) еще в первые недели полномасштабной войны. Волноваха остается оккупированной до сих пор.
Оккупационные войска впервые зашли туда 27 февраля, тогда украинскими защитники выбили их. В последующие дни россияне продолжили наступление на город и окончательно заняли его 11 марта.
Населенный пункт подвергался сокрушительным ударам врага. Россияне били по нему из артиллерии, РСЗО, бомбардировщиков. В результате боевых действий город был почти полностью уничтожен. Как сообщали в Госпогранслужбе, Волновахи как города уже не существует, поскольку инфраструктура полностью разрушена.
6 марта президент Владимир Зеленский присвоил этому городу почетный знак отличия "Город-герой Украины".
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