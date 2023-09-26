Министр очень осторожно сформулировал ответ на слухи о ликвидации топ-адмирала.

Министр обороны Украины Рустем Умеров не подтвердил и не опроверг гибель российского вице-адмирала, командующего ЧФ РФ Виктора Соколова.

"Он на нашей временно оккупированной территории... его там вообще не должно быть. Поэтому, если он мертв, то это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории", - сказал Умеров в комментарии CNN.

Издание отмечает, что министр не подтвердил и не опроверг факт гибели Соколова во время украинского удара по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Видео дня

Виктор Соколов мертв?

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Силах специальных операций опубликовали обновленную информация по потерям оккупантов в результате проведения спецоперации ССО с уничтожения штаба Черноморского флота РФ. Появилась информация о ликвидации командующего ЧФ РФ.

Ранее во вторник министерство обороны России опубликовало видео, на котором видно, как Соколов участвует в видеоконференции на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, поставив под сомнение заявление Украины о том, что адмирал погиб во время удара.

Украинские военные заявили, что "уточняют" полученную информацию о Соколове. Невозможно определить достоверно, является ли мужчина на видео Соколовым, когда состоялась встреча и где снимали видео.

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