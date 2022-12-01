После освобождения территорий Украине нужно их разминировать. Поэтому новость о том, что специалисты "Укроборонпрома" разработали "карандаш" для разминирования, не может не радовать.
Пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад в эфире ТСН пояснила, что это - изделие для прожигания металла, которое внешне очень похоже на большой простой карандаш.
Его принцип действия очень прост: когда он взаимодействует с металлической оболочкой взрывоопасного предмета, то он полностью выжигает взрывчатое вещество внутри. Сейчас специалисты государственного оборонного концерна работают над тем, чтобы управлять таким "карандашом" дистанционно. Это поможет сохранить жизнь саперов.
В случае дистанционного применения такой "карандаш" будет спускаться с беспилотников. Сейчас, отметила Сад, заминированы тысячи километров украинской земли, а такие разработки способны ускорить разминирование.
"Карандаш" для разминирования показали в "Укроборонпроме"
Ранее пресс-служба "Укроборонпрома" заявила, что специалисты одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса создали опытный образец изделия для прожигания металла под названием SF-1, который по форме напоминает карандаш.
Также было опубликовано фото с испытаний этого устройства на артиллерийском боеприпасе калибра 152 мм и противотанковой мине.
Утверждалось, что прибор эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, например, боеприпасов.