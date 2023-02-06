Президент РФ Владимир Путин не готов принимать рисковые решения, которые необходимы для достижения его целей по оккупации Украины.
Об этом свидетельствуют его шаги, отмечают аналитики в отчете ISW.
По мнению экспертов, Путин, вероятно, исходил из ложного предположения, что его войска могут заставить Украину капитулировать без значительных военных жертв. В связи с этим, он рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.
Как добавляется, российские спецслужбы, ждали краха украинских вооруженных сил, а кремлевские пропагандисты заранее опубликовали заранее написанную статью о "победе" России 26 февраля 2022 года. По словам аналитиков, экономические шаги правительства РФ свидетельствуют о том, что Путин и его команда ошибочно полагали, что Запад не пойдет на серьезные расходы из-за его вторжения.
Поражение во время наступления на Киев заставило российское руководство столкнуться со сложными решениями. В ISW отмечают, что президент РФ неохотно отдает приказы о сложных изменения в российских вооруженных силах и обществе, которые необходимы для "спасения" его войны.
Война в Украине: последние новости
Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ может приурочить свое новое наступление к 24 февраля. По его мнению, они могут наступать на двух направлениях - на Донбассе или на юге. В то же время, FT сообщает, что власти Украины получили информацию о том, что Россия может пойти в новое наступление в течение 10 дней.
В ISW считают, что Кремль снова переоценивает возможности своей армии, поэтому новое наступление может завершиться преждевременно.