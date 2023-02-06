По мнению аналитиков, команда президента РФ была уверена, что российские войска заставят Украину капитулировать.

Президент РФ Владимир Путин не готов принимать рисковые решения, которые необходимы для достижения его целей по оккупации Украины.

Об этом свидетельствуют его шаги, отмечают аналитики в отчете ISW.

По мнению экспертов, Путин, вероятно, исходил из ложного предположения, что его войска могут заставить Украину капитулировать без значительных военных жертв. В связи с этим, он рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.

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Как добавляется, российские спецслужбы, ждали краха украинских вооруженных сил, а кремлевские пропагандисты заранее опубликовали заранее написанную статью о "победе" России 26 февраля 2022 года. По словам аналитиков, экономические шаги правительства РФ свидетельствуют о том, что Путин и его команда ошибочно полагали, что Запад не пойдет на серьезные расходы из-за его вторжения.

Поражение во время наступления на Киев заставило российское руководство столкнуться со сложными решениями. В ISW отмечают, что президент РФ неохотно отдает приказы о сложных изменения в российских вооруженных силах и обществе, которые необходимы для "спасения" его войны.

Война в Украине: последние новости

Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ может приурочить свое новое наступление к 24 февраля. По его мнению, они могут наступать на двух направлениях - на Донбассе или на юге. В то же время, FT сообщает, что власти Украины получили информацию о том, что Россия может пойти в новое наступление в течение 10 дней.

В ISW считают, что Кремль снова переоценивает возможности своей армии, поэтому новое наступление может завершиться преждевременно.

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