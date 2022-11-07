На Бахмутском направлении сконцентрировано колоссальное количество рашистов.

Депутат Дружковского городского совета Николай Довбня прокомментировал ситуацию с Бахмутского направления. По его словам, там у ВСУ есть определенные тактические успехи.

"Могу подтвердить, что вчера оккупантов откинули от Бахмута. То, что делают украинские защитники в Бахмуте - это нечто непревзойденное. Как они атакуют, как они отбивают атаки, как они проникают за линию фронта, то эти российские морпехи и близко не стоят с украинскими силами специального назначения", - сказал Довбня для "Эспрессо".

По его словам, на Бахмутском направлении сконцентрировано колоссальное количество рашистов.

Видео дня

"Нужно много снарядов, чтобы перемолоть это нашествие. Они идут и идут волнами. У врага нет продуманных атак, они просто идут в лобовую. Нашим командирам разрешается принимать самостоятельные решения по поводу действий на позициях. Наши ребята профессионально окружают, берут в плен и уничтожают противника", - отметил депутат.

Что происходит на Донбассе

По данным Генштаба ВСУ, российские захватнические войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Полковник ВСУ предположил, что сейчас рашисты пытаются захватить Бахмут, Соледар, Марьинку и Авдеевку.

По словам президента Владимира Зеленского, в Донецкой области продолжаются огневые нашествия оккупантов, зато они несут ощутимые потери.