Кроме того, Россия запускала зенитные управляемые ракеты и применяла баллистику.

В ночь на 5 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину баллистическими ракетами и ударными БПЛА типа Shahed-131/136. Воздушным силам удалось уничтожить все дроны-камикадзе.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью противник атаковал Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область - РФ), а также 13-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чуда (Крым).

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

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Атака на Украину 5 апреля - что известно

В ночь на пятницу, 5 апреля, российские оккупанты запускали по Украине группу ударных БпЛА из акватории Черного моря. Дроны летели в направлении Одесской области (Затока). В нескольких областях объявляли угрозу баллистики.

Местные СМИ сообщили, что в Одесской области были слышны взрывы. В 4.24 военные объявили отбой угрозы.

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