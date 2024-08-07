В воздушном бою украинский дрон победил Ми-28 российских оккупантов.

Украинский дрон победил российского Ми-28 в воздушном бою. Видео поражения российского вертолета "слили" в сеть. Активист и волонтер Сергей Стерненко после этого подтвердил подлинность ролика и опубликовал его в лучшем качестве.

"Это была работа длинным дроном, на который вы донатили. И были еще некоторые планы, которые теперь под угрозой из-за слива", - отметил Стерненко.

Впрочем, он показал кадры, на которых видно, как украинский дрон врезается в Ми-28. После этого видео прерывается.

Украинцы сбили дроном российского вертолета - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 июля двухкилограммовый украинский дрон "приземлил" 12-тонный российский вертолет. В СМИ сначала заявляли, что это был Ми-8.

Отмечалось, что один из беспилотников, дистанционно управляемый оператором с гарнитурой виртуальной реальности, сбил российский вертолет. Очевидно, такую атаку украинцы реализовали впервые. На кадрах, которые распространили соцсети, видно, как под Донецком на оккупированном Россией востоке Украины горит вертолет.

В то же время вчера сообщалось, что в небе над Сумщиной подразделениями Сил обороны и безопасности был сбит вертолет российских оккупационных войск. Между тем в российских телеграмм-каналах жаловались на потерю вертолета Ка-52.

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