Горит тяжелая и легкая автомобильная техника российских оккупантов, их комплексы наблюдения "Муром", ангары и цеха.

Методическая работа украинских защитников по уничтожению российских оккупантов на передовой продолжается. Главное управление разведки Министерства обороны показало кадры поражения на фронте вражеских целей fpv-дронами. Соответствующее видео разведка опубликовала в Telegram.

"Работает группа Партизана 9 департамента ГУР МО Украины - их дроны-камикадзе появляются в самых нужных и самых неожиданных для врага местах. Горит тяжелая и легкая автомобильная техника российских оккупантов, их комплексы наблюдения "Муром", ангары и цеха, которые россияне используют для военной логистики, а также полевые укрепления врага", - говорится в комментарии к видео.

В ГУР отметили, что пребывание захватчиков на нашей земле должно быть невыносимым.

Война в Украине - поражение российских объектов

Как сообщал УНИАН, в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в Ростовской области 3 августа 2024 года уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками - рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Кроме того, был полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения - от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

В конце июля в результате операции ГУР поражены три российских вертолета на территории РФ. В частности, речь идет о Ми-8, Ми-28 и Ка-226.

Так, на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томилино, Московская обл., РФ) в результате диверсионных мероприятий ГУР были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226. В результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома "Кряж" в городе Самара.

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