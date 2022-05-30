Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками.

Украинские военные ликвидировали командный пункт вражеского подразделения и принесли оккупантам немалые потери.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией обеспечены немалые потери врага на юге.

Так, за сутки было ликвидировано:

67 российских военных;

6 танков Т-62;

2 реактивные системы залпового огня "Град";

3 самоходных гаубицы "Мста-С";

3 единицы бронированной техники;

13 единиц автомобильной техники.

"Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений", - отметили в командовании.

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что в результате контрнаступательных действий наших войск на юге врагу нанесены существенные потери и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах. Боевые действия продолжаются.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет, как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил - юг нашей страны обязательно будет освобожден. По его словам, "это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года".

Вас также могут заинтересовать новости: