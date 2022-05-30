Украинские военные ликвидировали командный пункт вражеского подразделения и принесли оккупантам немалые потери.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией обеспечены немалые потери врага на юге.
Так, за сутки было ликвидировано:
- 67 российских военных;
- 6 танков Т-62;
- 2 реактивные системы залпового огня "Град";
- 3 самоходных гаубицы "Мста-С";
- 3 единицы бронированной техники;
- 13 единиц автомобильной техники.
"Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений", - отметили в командовании.
Как писал УНИАН, ранее стало известно, что в результате контрнаступательных действий наших войск на юге врагу нанесены существенные потери и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах. Боевые действия продолжаются.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет, как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил - юг нашей страны обязательно будет освобожден. По его словам, "это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года".