Такие наблюдательные комплексы сопровождают диверсионные группы противника и следят за движением украинских защитников.

Одесские гвардейцы показали, как уничтожили на одном из направлений дорогую технику врага - наблюдательный пункт "Муром", который называют "глазом Мордора".

Как сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, отличились специалисты подразделения аэроразведки 11-й бригады имени Михаила Грушевского.

"Аэроразведчики Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии уничтожили наблюдательный пост войск РФ, оснащенный комплексом дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром", - рассказали военные.

Как уточнили в пресс-службе, это уже четвертый "Муром", который одесские гвардейцы уничтожили за последнее время.

Гвардейцы обнародовали видео, на котором запечатлена их ювелирная работа.

Напомним, мощный "Муром-М" - комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км. Стационарные версии "видят" на 15 км и следят за любыми перемещениями украинских защитников рядом с линией боевого столкновения. Эти установки помогают противнику корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы.

Как сообщал УНИАН, в начале августа на Херсонщине одесские гвардейцы пустили на металлолом наблюдательный комплекс "Муром-М", который захватчики поставили на мосту через реку Конку. В конце сентября гвардейцы отработали по такому же комплексу оккупантов, который россияне для большей производительности установили на башне.

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