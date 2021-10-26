Позиции украинских военных остаются неизменными.

Украинские военные заявили о фейковой информации, распространенной боевиками и некоторыми украинскими СМИ, относительно занятия ими на Донбассе населенного пункта Старомарьевка, который был под контролем оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

"Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация является неправдивой. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - заявили в ООС и отметили, что позиции украинских военных остаются неизменными.

Читайте такжеВ России официально признали участие россиян в войне на Донбассе-украинская сторона в ТКГТакже бойцы отметили, что именно на этом участке вооруженные формирования РФ вновь открывали огонь по позициям защитников Украины из запрещенного "Минском" вооружений.

Военнослужащие добавили, что сейчас Объединенные силы контролируют ситуацию на линии соприкосновения и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.

Ранее в этот день российские пропагандисты и подконтрольные боевикам СМИ начали распространять информацию, что бойцы ООС вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка, расположенное в "серой зоне" Донецкой области. Позже это якобы подтвердили неназванные источники издания "Бабель" в Минобороны Украины.

Как уже сообщал УНИАН, с начала суток позиции российско-оккупационные войска 7 раз нарушили перемирие на Донбассе.

Автор: Станислав Кожемякин