Техника нуждается в ремонте, но все еще может помогать украинскому войску в борьбе с российскими захватчиками.

Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого захватили в бою русскую боевую машину пехоты БМП-3.

Об этом говорится в Facebook бригады.

Защитники "затрофеили" бронемашину сегодня утром. Техника нуждается в ремонте, но еще успеет послужить на пользу ВСУ.

"В бою воины нашей княжеской 14-й ОМБр добыли рашистскую БМП-3! Сейчас машинка немного "покоцана" и в ней еще пахнет "русским духом". Но умелые руки наших собратьев за рекордно короткие сроки доведут ее до ума, и трофейной пушки БМП-3, будьте уверены, уже в скором времени обернутся против бывших владельцев", – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. БМП-3 - это боевая бронированная гусеничная машина. Она имеет несколько назначений, среди которых транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и танковых боев.

Ранее украинские защитники отбили атаку оккупантов на Донетчине и "затрофеили" много вражеской техники.

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