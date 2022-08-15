Продолжена "демилитаризация орды", отметил он.

На Донетчине и Херсонщине уничтожено три склада БК российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что сегодня продолжена "демилитаризация орды".

"3 склада БК. Донецк, Ясиноватая (район), Бериславский район Херсонщины", - сообщил Братчук.

Как писал УНИАН, 13 августа наша авиация нанесла 2 удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе. В частности, в Музыковке и Новой Каховке На Херсонщине были уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что в Херсонской области уничтожены три базы и три склада боекомплектов российских оккупантов.

Со временем стало известно, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали две базы оккупантов и один склад боеприпасов.

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