Российскую броню удалось уничтожить, применив американский Javelin.

Воины 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского эффектно уничтожили танк русских захватчиков.

Видео появилось в Facebook бригады.

Российский танк уничтожили метким выстрелом противотанкового ракетного комплекса Javelin.

"Филигранная работа воинов 30 омбр с ПТРК "Javelin" по вражескому танку. Украинское сафари продолжается пока враги не исчезнут с украинской земли", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили танк Т-72 оккупантов, когда тот готовился открыть огонь по позициям украинских защитников. Технику взорвали мастерским выстрелом из миномета.

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