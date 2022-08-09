Украинские военные ликвидировали полковника ВКС РФ Василия Клещенко.
Об этом говорится в посте, распространенном СтратКомом ВСУ.
"Тело лучшего вертолетчика вкс рф полковника Клещенко - в обломках Ка-52", - говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте министерства обороны РФ, Клещенко был заместителем начальника 344-го центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации России.
Также ликвидированный российский полковник возглавлял парад вертолетов над Красной площадью 9 мая прошлого года, о чем свидетельствуют соответствующие публикации в российских пропагандистских СМИ.
Как писал УНИАН, по информации разведки Великобритании, с начала полномасштабной войны украинская армия ликвидировала по меньшей мере 10 российских генералов. Вместе с тем неудачи войск РФ привели к отстранению от должности как минимум 6 российских командиров.
Также сообщалось, что за последние 3 недели украинские военные уничтожили две батальонные тактические группы российских оккупантов.
Общие потери захватчиков с 24 февраля по 8 августа достигли 42 340 человек.
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