Речь идет о самолете типа Ил-22, который совершил аварийную посадку в одном из аэропортов РФ, и фрегате типа "Адмирал Эссен".

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные повредили воздушный пункт управления и фрегат оккупантов.

Об этом он сообщил в видеообращении.

"Два выдающихся достижения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Первое - наше ПВО или воздушные силы, мы еще не знаем, повредили воздушный пункт управления (оккупантов - УНИАН). Это уникальный самолет типа Ил-22, который совершил аварийную посадку в одном из аэропортов РФ", - рассказал Арестович.

Кроме того, украинским военным удалось повредить фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".

"(Это произошло - УНИАН) также благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", - подчеркнул он.

Напомним, Россия распространяет фейк о якобы применении ВСУ хлора и фосфора на юге и востоке Украины.

В СНБО отмечают, что это очередная попытка оккупантов подготовить информационное поле для оправдания военных преступлений РФ и попытки запугать население на фоне передислокации оккупационных войск на Донбасс и юг Украины.

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