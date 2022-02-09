Защитники Украины танцуют под трендовые песни.

Вооруженные силы Украины, которые ежедневно защищают мир в нашей стране, не теряют оптимизма. Так, украинские военные продолжают покорять TikTok своими танцами, шутками и мотивирующими видео.

Предлагаем вам подборку нескольких видео от наших защитников, на которых можно увидеть и зажигательные танцы, и демонстрацию оружия (в частности, противотанковые ракетные комплексы Джевелин). Ну, и куда без девушек, которые также являются частью ВСУ.

Напомним, ранее танец десантника ВСУ Александра Колыма под песню Уитни Хьюстон Queen of the night зажигал в Сети. В комментариях пользователи отмечают несокрушимость украинского духа и уверены, что "с таким настроением точно победим".

А военный ВСУ Юрий Городецкий поразил сеть мощным исполнением песни "Братья украинцы" - пользователи засыпали его комплиментами в комментариях под опубликованным видео в TikTok.

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