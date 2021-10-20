Между тем ролики с хэштегом #батько_наш_бандера" в TikTok уже посмотрели более 6 миллионов раз.

Исполнителя песни "Батько наш - Бандера" Олега Луцана заблокировали в TikTok за отсутствие авторских прав.

Читайте такжеЖурналисты выяснили, откуда взялся мем "Батько наш - Бандера" (видео)После безумно популярного в украинском сегменте соцсетей флешмоба с этой песней Луцан решил зарегистрироваться в TikTok и выложить оригинальное видео.

"Однако догнать свою славу ему не удалось - исполнителя ограничили за использование чужого контента", - рассказали журналисты ТСН, которые пообщались с Олегом.

По словам мужчины, он впервые услышал один куплет "Батько наш - Бандера" от уже ныне покойного священника Анатолия Зинкевича. Остальной текст искали в сети, а его автора так и не удалось установить.

Как сообщал УНИАН, украинский сегмент соцсетей заполонили ролики, на которых люди разного возраста массово поют или под фонограмму слова "Батько наш - Бандера". Дети поют эту песню в классах, раздевалках и туалетах и публикуют ролики в Twitter, TikTok и Instagram.

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Автор: Ольга Робейко