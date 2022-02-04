Видео с исполнением музыкального произведения военный обнародовал в своих соцсетях.

Военный ВСУ Юрий Городецкий поразил сеть мощным исполнением песни "Братья украинцы" - пользователи осыпали его комплиментами в комментариях под опубликованным видео в TikTok.

Особенно актуально эта композиция звучит на фоне новостей об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину.

Городецкий - старший солдат 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

"Братья украинцы" — написанная в 2014 году до начала агрессии РФ на Донбассе песня группы "Шабля" на слова и музыку лидера группы Вовы Гейзера.

В 2015 году на Всеукраинском форуме ветеранов и участников Антитеррористической операции композиция получила статус официального гимна АТО. Кроме того, она выбрана в качестве строевой песни батальона Нацгвардии им. С. П. Кульчицкого.

Ранее в сети "завирусился" ролик с участием украинского военного, станцевавшего зажигательный танец под трек известной певицы Уитни Хьюстон Queen of the Night.

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