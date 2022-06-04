Была вера в то, что враг не решится пойти вы широкомасштабную атаку.

Украинские военные высшего звена надеялись, что Российская Федерация не решится совершить широкомасштабное вторжение на многих направлениях. Они рассчитывали на старт активных боевых действий на Донбассе. Но при этом армия готовилась к худшему из возможных вариантов.

Такие заявления сделал командир ОТУ "Пивнич", бригадный генерал Дмитрий Красильников в интервью пресс-центру Генштабу ВСУ.

Украинские войска надеялись, что наступление начнется с Донбасса. Россия бросит в бой подразделения боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", добровольцев и наемников. А поддерживать их будут РСЗО дальнего действия и авиация.

"Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник начнет свои активные боевые действия с оккупированной части территории Луганской и Донецкой областей... До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, всем линиям не дойдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к худшему", — рассказал Красильников.

При этом наступление с разных сторон не стало неожиданностью для ВСУ. В оперативном командовании "Пивнич" были готовы к атаке.

"Первый удар, который пришелся по районам отвода оказался неудачным для противника, и мы сохранили нашу основную боевую мощь... и это позволило нам нанести в ходе дальнейших действий серьезных потерь противнику", — заявил генерал.

Напомним, по данным МВД, сейчас самые горячие военные точки — это Северодонецк и Славянское направление. Ситуация в первом городе очень сложная, так как там находятся существенные вражеские силы. Сегодня, 4 мая, Генштаб отрапортовал, что в Северодонецк прибыл мобилизационный резерв 2 армейского корпуса.

А на Славянском направлении Россия планирует возобновить наступление. Для этого враг накопил 20 батальонно-тактических групп.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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