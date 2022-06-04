Украинские военные высшего звена надеялись, что Российская Федерация не решится совершить широкомасштабное вторжение на многих направлениях. Они рассчитывали на старт активных боевых действий на Донбассе. Но при этом армия готовилась к худшему из возможных вариантов.
Такие заявления сделал командир ОТУ "Пивнич", бригадный генерал Дмитрий Красильников в интервью пресс-центру Генштабу ВСУ.
Украинские войска надеялись, что наступление начнется с Донбасса. Россия бросит в бой подразделения боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", добровольцев и наемников. А поддерживать их будут РСЗО дальнего действия и авиация.
"Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник начнет свои активные боевые действия с оккупированной части территории Луганской и Донецкой областей... До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, всем линиям не дойдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к худшему", — рассказал Красильников.
При этом наступление с разных сторон не стало неожиданностью для ВСУ. В оперативном командовании "Пивнич" были готовы к атаке.
"Первый удар, который пришелся по районам отвода оказался неудачным для противника, и мы сохранили нашу основную боевую мощь... и это позволило нам нанести в ходе дальнейших действий серьезных потерь противнику", — заявил генерал.
Напомним, по данным МВД, сейчас самые горячие военные точки — это Северодонецк и Славянское направление. Ситуация в первом городе очень сложная, так как там находятся существенные вражеские силы. Сегодня, 4 мая, Генштаб отрапортовал, что в Северодонецк прибыл мобилизационный резерв 2 армейского корпуса.
А на Славянском направлении Россия планирует возобновить наступление. Для этого враг накопил 20 батальонно-тактических групп.
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