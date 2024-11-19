Мирошников поделился, что подготовка бойца является коллективной работой.

В Десантно-штурмовые войска Украины входят такие же люди, как и в Силы специальных операций, сухопутные войска или территориальную оборону. Об этом рассказал главный сержант Командования ДШВ Алексей Мирошников в интервью "Новинарне".

"Все говорят, что ДШВ - это элита. Но к нам приходят такие же люди, как и в ССО, сухопутку или тероборону. Это такие же бывшие пекари или аптекари. Все зависит от того, как их начать "лепить". Если человек попадает в хороший коллектив, где его уважают, нормально обучают, где за него переживают - из него будет толк", - поделился он.

Мирошников отметил, что качество бойца определяет его подготовка. По его словам, это коллективная работа, в которой, в первую очередь, участвуют сержанты.

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"Солдату в армии не интересно, кто там есть в высшем военном руководстве. Для него самое важное - сержант. Именно сержант должен решить проблему солдата. Знаю по себе. Могут обращаться с любыми проблемами: семейные, финансовые, служебные. Если ты их решишь - люди будут благосклонны к тебе. Если озвучивается вопрос, а ты как сержант находишь ответ - это уже залог успеха", - подчеркнул он.

Мирошников добавил, что сержанты играют особую роль в армии. Главный сержант Командования ДШВ отметил, что без них бы подготовка бойцов не была бы такой эффективной.

После каждого выпуска сержанты получают обратную связь от курсантов. По словам Мирошникова, так можно узнать, какие инструкторы справляются со своими задачами:

"Потому что лучше самих курсантов никто не скажет, что плохо, что хорошо, что надо убрать, какой инструктор - классный, а какой - ничему не научил, только стоял курил. То есть мы после каждого выпуска все анализируем, где-то добавляем что-то в программу и так далее".

Мирошников заверил, что старается комплектовать учебный центр инструкторами преимущественно из раненых военных. Он поделился, что командующий ДШВ Игорь Скибюк поддерживает это решение.

"И если я приношу рапорт на перемещение в учебный центр определенных раненых сержантов и ручаюсь за них - такой рапорт однозначно подписывается", - сказал он.

Главный сержант Командования ДШВ рассказал, что в учебном центре есть и военные с ампутациями конечностей. Он подчеркнул, что такие войны преподают все дисциплины в учебном батальоне.

"Для военных после ранений это важно: они чувствуют, что остаются в системе, что они полезны и нужны. У нас процентов 60 инструкторов - военные с ранениями. Есть также инструкторы со званием Герой Украины", - объяснил Мирошников.

Кроме того, он заявил, что роль сержантов изменилась после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мирошников добавил, что они приобретают новый опыт.

Десантно-штурмовые войска Украины - последние новости

Ранее представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Орест Дрималовский заявил, что таврические десантники "открыли портал в ад оккупантам" в районе села Константиновка под Курахово. Он отметил, что россияне продолжают заходить туда целыми колоннами.

Кроме того, в октябре украинские десантники сбили новейший российский беспилотник "Орион". Эксперты жаловались, что этот дрон представляет серьезную проблему для ВСУ.

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