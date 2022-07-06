Оккупанты готовились обстреливать мирное население.

Подразделения артиллеристов Сил специальных операций (ССО) Украины уничтожили несколько российских ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Соответствующее видео опубликовало командование ССО в Facebook.

"Оккупанты завезли свои РСЗО "Ураган" и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И уже, к сожалению, традиционно готовились обстреливать позиции сил обороны. И что самое ужасное – бить по мирному населению", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что разведав расположение приоритетных целей техники оккупантов, операторы ССО Украины передали им несколько "приветов" из дронов и дальше корректировали огонь артиллерии: "Результаты – на видео".

Ранее сообщалось, что российская армия с 24 февраля потеряла в Украине примерно 115 тысяч своих военных. В это число входят как погибшие, так и раненые, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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