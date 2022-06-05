Во время операции оккупантам удалось сбить один из украинских беспилотников, которые корректировали огонь наших артиллеристов.

Украинские военные из 45-й и 43-й отдельных артиллерийских бригад уничтожили российский склад боеприпасов во временно оккупированных Пологах Запорожской области.

На видео, обнародованном на странице 45-й ОАБР в Facebook, видно вражескую технику и моменты ударов украинских защитников.

Отмечается, что во время операции оккупантам удалось сбить один из украинских беспилотников, которые корректировали огонь наших артиллеристов.

Также сообщается, что склад оккупантов хорошо горел и детонировал всю ночь.

Об уничтожении склада оккупантов в 45-й ОАБР рассказали в форме шутливого диалога:

Орки: нам жарко, мы отойдем назад - сгруппируемся. Найдите нас, если сможете!

45 оабр и братская 43 оабр: вызов принят.

БПЛА1: нашла, корректирую.

Гармаши: мы подойдем ближе!

БПЛА1: два выстрела метко. Переходим к стрельбе на поражение! Меня подбили, я падаю. Слава Украине!

Гармаши: тогда мы еще насыпем! ПЯТЬ СНАРЯДОВ - ОГОНЬ!!!

Местные жители: вау, попали - горит!

Передовой наблюдательный пост: детонирует всю ночь!

БПЛА2: группировка зачищена! Давайте еще!

Как сообщал УНИАН, украинские артиллеристы мощно ударили по скоплению российской техники на Донбассе. Позиции захватчиков и их броню зафиксировал украинский дрон. С воздуха удалось эффективно корректировать огонь артиллерии.

Вас также могут заинтересовать новости: