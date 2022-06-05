Украинские военные из 45-й и 43-й отдельных артиллерийских бригад уничтожили российский склад боеприпасов во временно оккупированных Пологах Запорожской области.
На видео, обнародованном на странице 45-й ОАБР в Facebook, видно вражескую технику и моменты ударов украинских защитников.
Отмечается, что во время операции оккупантам удалось сбить один из украинских беспилотников, которые корректировали огонь наших артиллеристов.
Также сообщается, что склад оккупантов хорошо горел и детонировал всю ночь.
Об уничтожении склада оккупантов в 45-й ОАБР рассказали в форме шутливого диалога:
Орки: нам жарко, мы отойдем назад - сгруппируемся. Найдите нас, если сможете!
45 оабр и братская 43 оабр: вызов принят.
БПЛА1: нашла, корректирую.
Гармаши: мы подойдем ближе!
БПЛА1: два выстрела метко. Переходим к стрельбе на поражение! Меня подбили, я падаю. Слава Украине!
Гармаши: тогда мы еще насыпем! ПЯТЬ СНАРЯДОВ - ОГОНЬ!!!
Местные жители: вау, попали - горит!
Передовой наблюдательный пост: детонирует всю ночь!
БПЛА2: группировка зачищена! Давайте еще!
Как сообщал УНИАН, украинские артиллеристы мощно ударили по скоплению российской техники на Донбассе. Позиции захватчиков и их броню зафиксировал украинский дрон. С воздуха удалось эффективно корректировать огонь артиллерии.