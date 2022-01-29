Их якобы спрятали в "безопасных местах" на Западе старны.

Украинская разведка якобы вывезла все секретные документы из Киева в западную часть страны. Их якобы спрятали в "безопасных местах".

Об этом пишет Washington Post

Отмечается, что президент Владимир Зеленский со своей командой не исключают полномасштабного нападения Российской Федерации. В связи с этим Украина получает военную помощь от союзников, в том числе и оружие.

"Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны", - говорится в сообщении.

28 января 2022 года министр обороны Алексей Резников заявил, что Российская Федерация к границам Украины в целом стянула около 130 тысяч военных, с учетом морского и авиационного потенциала.

28 января 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина максимально готовится к любым сценариям развития ситуации на границах. Также он оценил вероятность вторжения России.

"Вероятность атаки есть, она никуда не ушла. Она была в 2021 году такая же. В 2020 году она была меньше. В 2019 году она после "нормандского формата" была еще меньше", – сказал президент.

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