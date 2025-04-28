Украинская ПВО не сможет удерживать комплексные удары РФ: эксперт объяснил, что происходит

По словам Боровика, оккупанты изучают, как ВСУ отслеживают, идентифицируют и сбивают цель.

Украинская система ПВО не смогут покрыть всю страну и выдержать комплексные удары армии РФ, потому что враг анализирует предыдущие удары, меняет технические характеристики вооружения и модернизирует ракеты. Об этом в эфире Киев24 сказал основатель компании-производителя БПЛА Валерий Боровик.

"К сожалению эти комплексные удары конечно, не могут сдерживаться нашими средствами ПВО, которые не смогут покрыть всю страну или все объекты, которые враг хочет поразить. С одной стороны - не нужно разгонять панику, с другой стороны - надо понимать, что война переходит в другой аспект, где очень будет много дронов. К сожалению много ударов, что по нашей территории, что по их территории", - сказал специалист.

По его словам, если не будет остановлена война, то соответствующие технические средства, вооружение будет постоянно совершенствоваться и по массе своей опережать системы ПВО, которые защищают работает. Как пояснил эксперт, комплексы ПВО работают по разным целям и враг может отвлекать одними средствами от сбивания других, или истощить в одно время, а затем запустить ракеты.

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"Надо смотреть комплексно, конечно, что идет модернизация. Конечно, они (россияне - УНИАН) могут это делать и смотрят по опыту применения предыдущих ударов, каким образом Украина отслеживает, идентифицирует, сопровождает цель, сбивает ее. Где стоят радары, системы оповещения, системы радиоэлектронного подавления, мобильные группы и т.д. и соответственно меняется тактика применения и технические характеристики ракет", - акцентировал Боровик.

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Как писал УНИАН, на российской субмарине ЧФ РФ, которая часто находится на боевом дежурстве в Черном море, увеличилось количество ракет "Калибр", которые она одновременно имеет на борту.

По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, речь идет о соответствующих изменениях - ранее такие лодки имели на борту 4 "Калибры", а сейчас - шесть. Есть несколько вариантов по увеличению ракет на борту субмарины, не исключено, что оккупанты переоборудовали что-то на ней и это дало возможность брать на борт больше боеприпасов.

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