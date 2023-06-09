Поражены четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

Украинские защитники в течение суток нанесли 16 авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18: 00.

Также, как отметили в Генштабе, наши подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

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Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении в течение суток было обезврежено более четырех рот россиян.

Также ВСУ уничтожили и повредили 61 единицу военной техники противника. В частности, 12 танков, 11 единиц БМП, 2 МТЛБ, 2 БТР, 2 гаубицы 2А65 "Мста-С", гаубица 2С19 "Мста-С", 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", РЭБ "Житель", РЛС "Зоопарк", 2 зенитно-ракетных комплекса "БУК-М1" и тому подобное.

В целом Силы обороны Украины ликвидировали 213 тыс. 770. За минувшие сутки было уничтожено 1 тыс. 10 захватчиков.

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