По имеющимся данным, в Украине уже уничтожили более 10 таких огнеметных систем россиян.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили в Запорожской области российский ТОС-1А "Солнцепек", сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его информации, согласно документально-подтвержденным (фото/видео) данным, это 6-й потерянный россиянами ТОС-1А. А согласно общим данным, их уничтожено уже более 10 единиц.

"Нашли куда тащить эту переоцененную вафлю", - отметил эксперт.

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ТОС-1А "Солнцепек" - справка

"Солнцепек" - система вооружения, предназначенная для вывода из строя объёмным взрывом легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений.

Характеристики ТОС-1А "Солнцепек": калибр реактивных снарядов - 220 мм; количество направляющих - 24; максимальная дальность - 10 км; полный залп - 40 000 м2; экипаж - 3 человека.

Потери России в Украине - что сообщалось

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составили около 212 тысяч 760 человек личного состава.

Также Россия потеряла в Украине танков - 3 тысяч 891 единицу, боевых бронированных машин - 7 тысяч 576, артиллерийских систем - 3 тысяч 668, реактивных систем залпового огня - 595.