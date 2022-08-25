В Черном море раздувает шторм.

12 кораблей и катеров русских захватчиков укрываются вдоль побережья оккупированного Крыма через шторм.

Об этом говорится в сводке ОК "Пивдень".

Ударами по украинским городам сейчас угрожают 28 высокоточных снарядов.

"В Черном море раздувает шторм, поэтому 1️2️ кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Однако 4 носителя "Калибров", в том числе 1 - подводный, держат наготове 28 высокоточных снарядов", - говорится в сообщении.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. 24 августа враг в очередной раз пытался установить контроль над Песками и Невельским, но понес потери и отступил.

Провалами закончились штурмы ВС РФ Соледара, Бахмутского и Кодемы.

В День Независимости, 24 августа, русские войска нанесли удары по Харькову, Хмельницкой области, в Днепропетровской области ракеты попали в поезд, сейчас известно о 22 погибших и полусотне раненых.

За полгода боевых действий против Украины противник испытывает дефицит личного состава. По данным украинской разведки, российское командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

С начала полномасштабного вторжения беженцами стали, по подсчетам Еврокомиссии, 7,5 миллиона украинцев.

Вместе с тем в ГУР считают, что в войне РФ против Украины начался переломный момент. Российские оккупанты начали понимать, что их войска не такие уж и сильные, а системы ПВО не такие надежные, заявляют разведчики.

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