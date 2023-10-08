Противник может использовать для массированных ударов ракеты Х-101, Х-55 и Х-555, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Для повторения энергетического террора во время отопительного сезона в Украине Россия накапливает крылатые ракеты.

Об этом начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире "24 канала", комментируя ситуацию, что все чаще россияне бьют по территории Украины баллистическими и сверхзвуковыми ракетами, а крылатые ракеты начали использовать меньше.

Она отмечает, что, вероятно, россияне накапливают крылатые ракеты. "Ракеты Х-101, Х-555, Х-55 они могут использовать для массированных ракетных ударов уже во время отопительного сезона", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, не исключено, что Россия хочет повторить прошлогодний энергетический террор против Украины. "Россия снова может прибегнуть к энергетическому террору Украины", - отметила Гуменюк.

При этом добавила, что сейчас враг использует баллистику и сверхзвуковые ракеты, которые сам расхваливает, чтобы поддерживать напряжение и показать "победы", поскольку их нет на фронте.

"Сейчас для поддержания эффекта своего постоянного присутствия, постоянной угрозы, для поддержания напряжения, они могут применять точечные ракетные удары с выпуском баллистики, сверхзвуковых ракет, чтобы демонстрировать, что они еще не проиграли", - заявила Гуменюк.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 7 октября Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты в последнее время для ударов по Украине в основном применяют баллистику или ракеты любого типа, которые являются сложными для уничтожения системами ПВО.

Говоря об атаке на Одесскую область 7 октября, Гуменюк заявила, что враг атаковал ночью "специфическими ракетами", чтобы достичь "так называемых побед, которые они себе приписывают, не имея успеха на линии фронта".

Она отмечала, что были использованы врагом сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа "Оникс", выпущенные из временно оккупированного Крыма. Приоритетом для врага при обстреле становятся объекты припортовой инфраструктуры.

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