Впрочем, эти удары для россиян являются дорогостоящими, а их эффективность мизерна.

Российские оккупанты в последнее время для ударов по Украине в основном применяют баллистику или ракеты любого типа, которые являются сложными для уничтожения системами ПВО.

Об этом сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Очевидно, что враг высоко оценивает нашу способность противодействовать, в частности, и "шахедам". Они видят, что результативность нашей работы высока даже при большом количестве и стараются использовать то вооружение, которое достигнет поставленной цели. Хотя видим, что использование и баллистики, и сверхзвуковых ракет для них это очень высоковартисно и не соответствует результату, которого они хотят достигать", - отметила она.

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Говоря о сегодняшней атаке Одесской области, Гуменюк отметила, что враг атаковал ночью "специфическими ракетами". "Враг использует оружие такого типа, чтобы достичь так называемых побед, которые они себе приписывают, не имея успеха на линии фронта", - отмечает она. При этом добавила, что враг использовал сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа "Оникс", выпущенные из временно оккупированного Крыма. "Очевидным был приоритет - это попадание в объекты припортовой инфраструктуры - разрушено зернохранилище, рекреационная инфраструктура", - добавила она. По ее словам, также повреждены взрывной волной многоквартирные жилые дома.

Она отмечает, что оккупанты продолжают "плановую боевую работу, которую они уже несколько месяцев демонстрируют" после окончания участия в зерновом соглашении. Гуменюк добавила, что с того момента оккупанты пытаются дискредитировать украинскую портовую инфраструктуру, убедить судовладельцев и мировое сообщество в том, что порты нашего государства являются опасным местом, и что Украина неспособна придерживаться своих обязательств, в том числе в зерновой инициативе. "Вопреки всему этому, Украина продолжает работать в том направлении, которое для нее максимально эффективно", - подчеркнула она.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными с берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов. Есть четверо пострадавших.

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