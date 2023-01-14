Не исключена возможность изменения курса ракет агрессора.

Начальник штаба - заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк предупредил украинцев об опасности.

Он призвал граждан не игнорировать тревогу, поскольку ожидается массированный ракетный удар оккупантов. В ВСУ не исключают возможность изменения первоначального курса вражеских ракет.

В ОК "Юг" сообщили что враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель. Согласно последним подсчетам, сейчас общий залп "Калибров" составляет 20 ракет.

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По состоянию на 12:50 объявлена тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Угроза нового ракетного удар

13 января начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что российские военные готовятся к новому массированному удару по городам Украины.

Утром 14 января в Киеве была объявлена воздушная тревога после того, как столицу сотрясла серия взрывов. Их слышали как жители правого берега, так и левого. Позже стало известно, что Россия атаковала ракетами Киев. Их государство-террорист запускало с северного направления по баллистической траектории. В КГВА уточнили, что Россия попала в один из инфраструктурных объектов столицы.

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