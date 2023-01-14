Черноморский флот РФ в значительной степени остается сосредоточенным на мнимых угрозах со стороны Украины.

Вывод кораблей из российского военно-морского порта Новороссийск не свидетельствует о подготовке нового ракетного удара по Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. В частности, 11 января группа с не менее 10 кораблей Черноморского флота России вышла из военно-морской базы в Новороссийске.

"С учетом типа и количества судов, вышедших в море в одно время, скорее всего это связано с рассредоточением флота в ответ на специфическую угрозу для Новороссийска, которую, как считает Россия, она обнаружила", - говорится в отчете.

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В то же время, как отмечают в разведке, маловероятно, что это развертывание флота означает подготовку к необычному нанесению ударов крылатыми ракетами морского базирования.

В этой связи сказано, что Черноморский флот РФ в значительной степени остается сосредоточенным на мнимых угрозах со стороны Украины и продолжает делать приоритетом защиту сил вместо наступательных или патрульных операций.

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Как сообщал УНИАН, на днях из Новороссийского порта России вышли три подводные лодки, которые способны нести ракеты "Калибр", и самый большой десантный корабль в Черном море "Петр Моргунов".

Ранее представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ фиксируют активную подготовку Россией к новой массированной ракетной атаке по Украине, об этом свидетельствует, в частности, активность беспилотных разведывателей.

В ВСУ также раскрыли подробности, как российские войска готовятся к новому массированному ракетному удару по Украине. В частности, сейчас россияне отрабатывают слаженность полетов и проводят тренировки теми бомбардировщиками и воздушными ракетоносителями, которые обычно применяют именно для массированных ракетных атак. Также РФ несмотря на шторм пытается выводить в Черное море ракетоносители.

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