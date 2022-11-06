Вопрос поставок 152-милимметровых гаубиц остается актуальным.

Украина отправила Болгарии запрос на поставки 30 видов вооружения. Список получился "широким и разнообразным", но в него включили лишь ту технику, которая есть у партнера. Главный акцент сделали на системах ПВО для защиты неба.

Об этом рассказал посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко в разговоре с болгарским порталом FrogNews. Дипломат заявил: "С самого начала мы просили у Болгарии различные виды вооружений. В предоставленном в Минобороны списке мы отметили более 30 наименований, в частности самые необходимые сейчас средства ПВО".

Москаленко добавил, что Украина запросила системы С-300 для защиты неба и различные зенитные ракетные комплексы. Вопрос поставок 152-миллиметровых гаубиц, САУ, артиллерийских снарядов и минометов тоже "остается актуальным".

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По словам дипломата, список получился "довольно широким и разнообразным". Есть шансы, что многие пункты Болгария удовлетворит, ведь государство обладает всеми видами вооружений из перечня.

"Ранее мы направляли заявку на вертолеты и самолеты Су-25 и МиГ-29. Все вооружение, что есть в Болгарии со времен СССР, абсолютно нужно нам, необходимо Украине", — подытожил Москаленко.

Военная помощь Украине от Болгарии: что известно

В начале мая Киев посетил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с ним о ремонте поврежденной техники ВСУ на болгарских предприятиях.

Москаленко в июне направил в МИД Болгарии официальную ноту с просьбой предоставить нашей стране технику советского образца. На это Петков ответил, что парламент заблокировал решение о поставках оружия в Украину. Однако Болгария будет помогать другими способами.

В августе исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов сообщил, что страна отправила в Украину 4200 тонн вооружения.

Третьего ноября болгарский парламент одобрил поставки оружия для ВСУ. За это решение проголосовали 175 депутатов, а 49 выступили против.

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