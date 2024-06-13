Немецкий министр заявил, что его страна больше не в состоянии будет выделять эти системы Украине.

Германия передаст Украине четверть от общего количества собственных систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус на заседании "Рамштайн". "Мы передадим Украине систему Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины в целом три системы... Это четверть наших собственных запасов таких систем, поэтому нет возможности передать больше. Другие, наверное, могут отдать по одной", - заявил министр.

Писториус добавил, что Германия проводит обучение украинских военных работать с этими ЗРК, а также передает ВСУ ракеты к ним.

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Немецкий министр сообщил, что европейские страны изучают возможности по наращиванию производства Patriot, но проблема в том, что на это нужно время.

Patriot для Украины

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время Конференции по восстановлению Украины заявил, что Берлин в ближайшее время передаст Украине третью систему.

Нидерланды выступили за совместную поставку систем ПВО Patriot для Украины и призвали другие европейские страны сделать вклад.

А 12 июня стало известно, что президент Байден США одобрил развертывание еще одного ракетного комплекса Patriot в Украине.

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