Там отметили, что такие случаи скорее будут исключением.

Систему ПВО Patriot, которую Украина получит от США не будут использовать против иранских беспилотников, но могут быть исключения.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, эту систему не будут использовать против иранских дронов, но в крайнем случае возможно применение.

"У нас есть сегодня и IRIS-T, и NASAMS, которые тоже сбивали "Шахеды"", - пояснил он.

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Он отметил, что хотя иранские дроны и имеют боевую часть в десять раз меньше, чем крылатая ракета, но если они попадают в чрезвычайно важный, критический объект, то это приведет к большим убыткам, чем потеря ракеты на нем.

"Поэтому, если будет принято решение применить такие комплексы против "Шахедов" – возможно, и будет такое", - подчеркнул он.

При этом Игнат отметил, что назначением этого комплекса будет на определенных угрожающих направлениях отгонять вражескую авиацию от наших границ.

Система ПВО Patriot для Украины

21 декабря президент Владимир Зеленский отправился в США. После встречи президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине ЗРК Patriot.

Украинские военные несколько месяцев будут учиться пользоваться этой системой в третьих странах. Пр этом в Пентагоне заявили, что обучение украинских военных работе с Patriot начнется "очень скоро".

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