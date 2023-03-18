Стороны обсудили дальнейшее предоставление нашей стране необходимой помощи, в частности техники, вооружения и боеприпасов.

Украина проинформировала представителей США об оперативной ситуации на фронте и насущных потребностях армии.

Как говорится в сообщении Офиса президента Украины, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный провели встречу в режиме видеосвязи с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

"Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях на самых сложных направлениях, а также о насущных потребностях украинской армии. Стороны обсудили дальнейшее предоставление нашей стране необходимой помощи, в частности техники, вооружения и боеприпасов", - говорится в сообщении.

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Во встрече также приняли участие: министр обороны Украины Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Как сообщается, в конце к разговору присоединился Президент Украины Владимир Зеленский. Он поделился с собравшимися мыслями об освобождении украинских земель от российских оккупантов.

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