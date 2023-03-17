На некоторых участках восточного фронта украинские подразделения имеют частичный успех.

Ожесточенные бои сейчас продолжаются в районах Кременной, Торского, Белогоровки, Спорного, но эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Как сообщили в Military Media Center, об этом заявил командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский, говоря о ситуации на Восточном фронте. "Фактически на всей восточной линии фронта враг проводит наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в глубину их боевых порядков. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах Кременной, Торского, Белогоровки, Спорного. Впрочем, эпицентром боевых действий остается Бахмут. Бои за город продолжаются. Противник задействовал все свои мощности - пытается прорвать оборону на нескольких направлениях и полностью окружить город. Бои идут на севере, востоке и юге города, благодаря мужеству наших воинов враг несет огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха", - заявил Сырский.

Он добавил, что Силы обороны Украины имеют потери, но они намного меньше, чем защитники наносят врагу. "На некоторых участках наши подразделения имеют частичный успех", - подчеркнул Сырский.

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Ситуация на фронте: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сегодня российские захватчики вели безуспешные наступательные действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Недавно сообщалось, что они могли потерять там до 30 тысяч человек.

Боец 5-й отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк говорит, что на этом направлении российские войска вынуждены частично переходить к обороне. Он добавил, что украинские защитники отвечают на каждую атаку.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что войска РФ уже готовятся к обороне перед украинским контрнаступлением.

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