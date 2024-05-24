Оккупанты не смогли достичь своей цели по созданию буферной зоны до 30 км.

Украинская армия заявила, что планирует контратаки, чтобы отбросить российские войска, захватившие территорию на северо-востоке Харьковской области.

Как пишет Bloomberg, вторжение, начавшееся две недели назад, открыло новый фронт и истощило ресурсы Киева. Но Москве не удалось достичь своей цели по созданию буферной зоны протяженностью до 30 километров на территории Украины, заявил в пятницу представитель Генерального штаба Украины Игорь Прохоренко.

"Враг остановлен", - сказал он на брифинге в Киеве.

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Россия накапливает войска вдоль границы в соседней Сумской области, заявил Прохоренко. Там усилена оборона, и военные будут избегать "просчетов", которые позволили россиянам хлынуть в Харьковскую область в начале этого месяца, сказал он.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Через две недели после того, как российские войска пересекли границу, чтобы открыть новый фронт в Харьковской области, наступление остановилось в городе Волчанске менее чем в 10 километрах к югу от границы и в Липцах на юго-западе. Об этом заявил в четверг военный командующий Александр Сирский. Новый фронт Кремля вынудил Киев бросить солдат на северо-восток страны, истощая резервы, поскольку Москва усилила наступление на востоке.

DeepState, картографический сервис, поддерживаемый в сотрудничестве с Министерством обороны Украины, с понедельника не выявил значительного продвижения кремлевских войск в рамках Харьковского наступления. Сырский сообщил, что российское военное командование направляет резервы для поддержки местного наступления, но безрезультатно.

Боевые действия в восточном районе Донецка усилились, поскольку Кремль набрал обороты, используя свое преимущество над украинскими запасами боеприпасов и живой силой. Силы Москвы продвинулись вперед вблизи стратегически расположенного населенного пункта Часов Яр, который они стремятся захватить "любой ценой", сказал Сырский.

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