Украинские защитники пытаются оттеснить российских оккупантов.

В городе Волчанск, на севере Харьковской области, продолжаются уличные бои с российскими захватчиками. Об этом в эфире информационного марафона сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Волчанске сейчас идут активные боевые действия, там фактически и уличные бои проходят. Наши воины пытаются оттеснить врага", - отметил он.

В то же время, вчера, 22 мая, во время эвакуационных мероприятий погиб сотрудник полиции в результате прямого попадания из вражеской артиллерии в полицейский автомобиль, еще один полицейский получил серьезные ранения.

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"Сейчас темпы эвакуации снизились, однако, за вчера было вывезено более 200 человек. Всего с направления Липцев и Волчанска эвакуированы 10 тысяч 990 человек", - добавил председатель ОГА.

Бои за Волчанск - подробности

10 мая российские оккупационные войска пошли в новое наступление на севере Харьковской области. Они взяли под контроль несколько сел в приграничье. Также россияне находятся на севере Волчанска и пытаются полностью захватить город, однако успехов не имеют. Линия фронта там фактически проходит по реке Волчья.

По состоянию на 20 мая было известно, что Вооруженные силы Украины контролируют город Волчанск, за который ведутся ожесточенные бои, на 60%.

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