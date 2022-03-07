Он отмечает, что та ненависть, которую в украинские города приносит оккупант, не останется там.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина отстроит все свои разрушенные российскими оккупантами города и сделает их лучше любого города в России.

Об этом говорится в его видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что ненависть, которую враг принес в украинские города с обстрелами и бомбами, не останется там.

"Не будет никакого следа от нее. Ненависть - это не про нас. Поэтому от врага не будет ни одного следа. Мы все отстроим. Мы сделаем наши города, которые оккупант разрушал, лучше, чем любой город в России", - сказал он.

Отметим, вечером 7 марта Зеленский записал видео с Банковой. Президент Украины подчеркнул, что остается в Киеве.

Напомним, Зеленский произнесет "историческую речь" перед Палатой общин Британии. Выступление состоится 8 марта.

Также УНИАН сообщал, что лидеры Канады, Великобритании и Нидерландов записали видео в поддержку Украины.

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