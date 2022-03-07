Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина отстроит все свои разрушенные российскими оккупантами города и сделает их лучше любого города в России.
Об этом говорится в его видеообращении.
Зеленский подчеркнул, что ненависть, которую враг принес в украинские города с обстрелами и бомбами, не останется там.
"Не будет никакого следа от нее. Ненависть - это не про нас. Поэтому от врага не будет ни одного следа. Мы все отстроим. Мы сделаем наши города, которые оккупант разрушал, лучше, чем любой город в России", - сказал он.
Отметим, вечером 7 марта Зеленский записал видео с Банковой. Президент Украины подчеркнул, что остается в Киеве.
Напомним, Зеленский произнесет "историческую речь" перед Палатой общин Британии. Выступление состоится 8 марта.
Также УНИАН сообщал, что лидеры Канады, Великобритании и Нидерландов записали видео в поддержку Украины.