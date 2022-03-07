Политики назвали Путина агрессором и выразили свою обеспокоенность войной в Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал видео, где он вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте выражают слова поддержки Украине в такие нелегкие времена вооруженной агрессии со стороны России.

"Мы стоим вместе с народом Украины перед лицом агрессии, которую они испытывают от рук Владимира Путина и России", – заявил Борис Джонсон.

Отмечается, что в понедельник, 7 марта, в Лондоне провели встречу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Политики обсудили ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине из-за полномасштабной военной агрессии со стороны России. Они единогласно отметили, что смелость сопротивления украинцев вдохновляет их и дальше усиливать санкции против России.

Рютте подчеркнул, что оценивать эффективность санкций пока нельзя – их влияние будет заметнее лишь через некоторое время.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022

Напомним, лидеры США, Франции, Германии и Великобритании продолжат давление на РФ. Они также намерены продолжать оказывать поддержку Украине.

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