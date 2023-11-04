Патриарх Кирилл благословил оккупантов на убийство украинцев еще в начале полномасштабного вторжения.

Украина объявила подозрение главе Русской православной церкви Владимиру Гундяеву, известному как патриарх Кирилл, за "благословение" убивать украинцев.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. По данным следствия, он входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и одним из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

Отмечается, что для распространения пропаганды Гундяев массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (Московского патриархата) в Украине.

Видео дня

В СБУ отмечают, что патриарх Кирилл регулярно распространяет пропаганду Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев. В частности, в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего Росгвардии РФ Золотова на войну против Украины.

Также в конце февраля 2023 года на официальном YouTube канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины.

Отмечается, что Кирилл поддерживал агрессивную политику Кремля и призвал верующих объединиться в войне против Украины.

"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступной деятельности патриарха РПЦ", - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что Гундяеву сообщено о подозрении по трем статьям: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

В СБУ также напомнили, что с начала полномасштабной агрессии РФ по материалам СБУ начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 - митрополиты церкви.

Патриарх Кирилл благословил РФ на войну с Украиной

Как сообщал УНИАН, руководитель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что российская армия воюет в Украине "за будущее" России. Он призвал россиян объединиться и отложить внутренние разногласия, чтобы у них была сила, которой будут бояться те, кто "мечтает о разорении русской земли". Кирилл обещал россиянам отпущение грехов за "принесение себя в жертву" на войне в Украине.

Против Кирилла ввели санкции Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки, Украина, Австралия и Новая Зеландия. Также ему запрещен въезд в Литву.

Вас также могут заинтересовать новости: