Украина объявила подозрение главе Русской православной церкви Владимиру Гундяеву, известному как патриарх Кирилл, за "благословение" убивать украинцев.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины. По данным следствия, он входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и одним из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.
Отмечается, что для распространения пропаганды Гундяев массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (Московского патриархата) в Украине.
В СБУ отмечают, что патриарх Кирилл регулярно распространяет пропаганду Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев. В частности, в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего Росгвардии РФ Золотова на войну против Украины.
Также в конце февраля 2023 года на официальном YouTube канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины.
Отмечается, что Кирилл поддерживал агрессивную политику Кремля и призвал верующих объединиться в войне против Украины.
"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступной деятельности патриарха РПЦ", - сказано в сообщении.
В СБУ отмечают, что Гундяеву сообщено о подозрении по трем статьям: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
В СБУ также напомнили, что с начала полномасштабной агрессии РФ по материалам СБУ начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 - митрополиты церкви.
Патриарх Кирилл благословил РФ на войну с Украиной
Как сообщал УНИАН, руководитель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что российская армия воюет в Украине "за будущее" России. Он призвал россиян объединиться и отложить внутренние разногласия, чтобы у них была сила, которой будут бояться те, кто "мечтает о разорении русской земли". Кирилл обещал россиянам отпущение грехов за "принесение себя в жертву" на войне в Украине.
Против Кирилла ввели санкции Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки, Украина, Австралия и Новая Зеландия. Также ему запрещен въезд в Литву.