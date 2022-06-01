Украина не получит от властей Бельгии бронированные гаубицы M109. Министерство обороны страны не может выкупить вооружение.
Об этом сообщило издание De Morgen.
"Очень тяжело вести переговоры, если контрагент просит в десять раз больше, чем он сам за это заплатил", – говорится в сообщении.
Восточнофламандская технологическая компания OIP, дочерняя компания которой занимается военной техникой, не позволила бельгийским специалистам проверить состояние M109.
При этом в Минобороны Бельгии заявили, что гаубицы продали другому покупателю, но OIP не комментирует этот вопрос, поэтому неизвестно, кто их купил.
"Так что поставки не будет, но это не из принципиальных соображений", – заявил министр обороны Людивин Дедондер.
Как ранее сообщал УНИАН, РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Мариуполе, Николаеве, Херсоне, Одессе и Львове. Украинские военнослужащие давали противнику достойный отпор.
Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, наказали РФ за широкомасштабное вторжение в Украину - ввели ряд пакетов санкций. Так, из-за ограничений в бельгийском порту Зебрюгге застряли около 8 тысяч люксовых автомобилей, в частности, последние модели Mercedes, Cadillac и Lexus.
При этом сама Бельгия не осталась в стороне. Всего власти страны предоставили Украине военной помощи на общую сумму около 77 миллионов евро.