Бельгийская сторона отметила, что переговоры шли очень тяжело.

Украина не получит от властей Бельгии бронированные гаубицы M109. Министерство обороны страны не может выкупить вооружение.

Об этом сообщило издание De Morgen.

"Очень тяжело вести переговоры, если контрагент просит в десять раз больше, чем он сам за это заплатил", – говорится в сообщении.

Восточнофламандская технологическая компания OIP, дочерняя компания которой занимается военной техникой, не позволила бельгийским специалистам проверить состояние M109.

При этом в Минобороны Бельгии заявили, что гаубицы продали другому покупателю, но OIP не комментирует этот вопрос, поэтому неизвестно, кто их купил.

"Так что поставки не будет, но это не из принципиальных соображений", – заявил министр обороны Людивин Дедондер.

Как ранее сообщал УНИАН, РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Мариуполе, Николаеве, Херсоне, Одессе и Львове. Украинские военнослужащие давали противнику достойный отпор.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, наказали РФ за широкомасштабное вторжение в Украину - ввели ряд пакетов санкций. Так, из-за ограничений в бельгийском порту Зебрюгге застряли около 8 тысяч люксовых автомобилей, в частности, последние модели Mercedes, Cadillac и Lexus.

При этом сама Бельгия не осталась в стороне. Всего власти страны предоставили Украине военной помощи на общую сумму около 77 миллионов евро.

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