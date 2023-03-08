За последние несколько месяцев наша страна получила огромное количество западного оружия, говорят в издании.

Сейчас внимание всего мира приковано к битве за Бахмут, однако вскоре внимание будет обращено на контрнаступление Украины, которое может начаться уже в апреле. Об этом сообщает издание The Economist.

Как сообщается, в декабре Америка и Великобритания поняли, что затяжная война не в интересах Запада. Более того, Россия оказалась еще слабее, чем считалось ранее. Поворотный момент наступил 20 января на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины, организованном американцами. Там союзники согласились вооружить Украину. Соответственно поток оружия превратился из ручейка в поток, говорят аналитики The Economist.

Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% - более 8 миллиардов долларов - поступило всего за три месяца, начиная с декабря. Поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. Американский пакет включает в себя, например, бронированные мостоукладчики, которые были бы жизненно необходимы для любого наступления на юге или востоке.

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В результате, сообщает издание, украинская армия трансформируется. Если в конце прошлого года соотношение украинского и западного вооружения составляло пять к одному, то по мере поступления помощи ожидается, что оно упадет до пяти к двум.

"Российское наступление, начавшееся в конце января, отчасти предназначалось для того, чтобы заставить Украину использовать эти резервы, что значительно затруднило контрнаступление", - говорится в материале. В последние дни российские солдаты и наемники углубились в Бахмут, который с лета прошлого года подвергается нападению со стороны России. Но битва за город привела к гораздо большим потерям россиян, чем украинских военных. И что еще более важно, генерал Залужный избежал очевидной ловушки.

Вместо того, чтобы бросить в Бахмут значительные резервы для спасения города, что имеет гораздо большее символическое, чем военное значение, он отправил войска за границу для обучения новой технике.

С другой стороны, как сообщает издание, российская армия находится в ужасном состоянии. Если она завоюет Бахмут и решит углубиться далее, ей придется еще больше истощать свои скудные резервы. Со временем она может начать стягивать подразделения из других частей длинной линии фронта, создавая бреши, которыми может воспользоваться Украина.

Битва за Бахмут - последние новости

По словам президента Зеленского, в случае оккупации Бахмута российские войска смогут пойти на другие населенные пункты Украины.

"Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, для россиян будет открыта дорога после Бахмута в другие города Украины, в Донецком направлении. Вот почему наши ребята стоят там",- пояснил президент.

Вместе с тем аналитики американского Института изучения войны уверены, что армия РФ не сможет прорваться вглубь Украины в случае захвата Бахмута. Они отметили, что оккупантам не хватает механизированных сил, чтобы реализовать соответствующие маневры.

Сегодня стало известно, что ВСУ активизировали контрнаступательные действия на одной из линий обороны Бахмута. По данным американского Института изучения войны, ВСУ ведут бои к западу от Бахмута, в то время как россияне, вероятно, захватили восточную часть города.

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