Даже находясь на таком адском направлении, наши военные шутят.

Бахмут держится и остается под контролем украинской армии. Приказа о том, чтобы подразделения его покинули, нет. Оккупанты пытаются штурмовать северные окрестности, со стороны Хромово, чтобы перекрыть трассу.

Однако, по данным наших армейцев, у врага начался снарядный голод. То есть отправят на штурм пехоту, которую не прикрывает артиллерия. Как защищают окрестности Бахмута наши защитники, говорится в сюжете ТСН.

Именно на этих бойцах и держится первая линия обороны Бахмута, они - пехота. Армейцы только что вышли из боя, в сырой земле держали оборону города две недели подряд, они очень уставшие.

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Даже находясь на таком адском направлении, наши военные шутят и обещают гнать отсюда российских оккупантов, как гусей. Вот что сказал новомобилизованный боец Дмитрий:

"Главное, чтобы все было дома хорошо, а здесь мы справимся. Обещали, что как гусей их отсюда: "Гей-гей". И все, никого здесь не будет".

Ситуация вокруг Бахмута

Ожесточенные бои за город-крепость Бахмут продолжаются с лета 2022 года. Но украинские защитники уверенно держат оборону.

Ранее Зеленский объяснил, в чем заключается важность Бахмута Донецкой области, и почему украинские военные продолжают держать оборону города-крепости. Если оккупантам удастся захватить Бахмут, для России откроется путь к другим населенным пунктам.

Как сообщил 8 марта Институт изучения войны, армии РФ фактически нет шансов для создания оперативного эффекта на поле боя и продвижения вглубь Украины в случае оккупации украинского Бахмута.

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