Украина и РФ имеют проблемы с мобилизацией, но у россиян не хватит денег на войну, - эксперт

Эксперт считает, что наиболее реалистичная ситуация заключается в том, что у россиян закончатся деньги, чтобы поддерживать всю военную машину, задействованную в войне против Украины.

Украина и Российская Федерация имеют проблемы с мобилизацией личного состава, но у россиян не хватит денег на поддержку войны против Украины. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что уже несколько месяцев как Покровское направление на фронте является наиболее горячим.

"Там продолжается ползучее наступление. И мы, к сожалению, пока сделать многое не можем. Почему продолжается это наступление? - Потому что у нас есть недостаток личного состава. Потому что у нас есть недостаток артиллерийского вооружения", - отметил Нарожный.

Видео дня

По его словам, у Сил обороны Украины есть два варианта: уничтожать на большом расстоянии россиян из артиллерии или захватчики доходят до украинских окопов и дальше происходит борьба в стрелковом бою. Стрелковый бой гораздо более опасен, чем уничтожение из артиллерии.

"Именно поэтому артиллерия настолько важна в этой войне. Она делает 80% огневых задач. Ее не хватает. Это темп, с какой скоростью нам поставляют оружие союзники", - отметил Нарожный.

Кроме того, он добавил, что людей на фронте не хватает из-за не тех темпов мобилизации. "К сожалению, у нас есть досадные случаи, когда из других подразделений переводят людей в пехоту. Это не потому, что плохие командиры. А потому что у них других вариантов нет, потому что командиры, которые воюют на войне, за мобилизацию не отвечают... Мобилизация идет не теми темпами, которые нам нужны", - сказал Наголосив.

При этом, враг на этом участке фронта сосредоточил свои наиболее боеспособные и мощные подразделения.

Также у эксперта спросили, какую врага на весну этого года может сложиться ситуация с человеческим ресурсом. Нарожный напомнил, что у россиян продолжается постоянная скрытая мобилизация.

"И у нас проблема с людьми, и у них, так же, есть проблема с людьми", - убежден Нарожный.

В то же время, он ответил на панические утверждения, что якобы в любой момент может посыпаться украинская оборона на фронте.

"А я задаю простой вопрос: а какими людьми враг будет наступать, если этот фронт посыплется? Если мы скажем, условно, например, отведем войска на каком-то участке фронта? Им надо десятки тысяч людей, которые пойдут в атаку. У них их банально нет", - подчеркнул Нарожный.

Он отметил, что у россиян воюют не мобилизованные, а контрактники, которым платят деньги. Эксперт считает, что россияне до сих пор способны набирать людей через яркую пропаганду.

"Но даже на этом фоне они платят огромные деньги. Они платят в центральных регионах, таких как Московский, Ленинградский - до 5 миллионов рублей", - сказал Нарожный.

В этой связи, россиянам в месяц удается набирать где-то 30 тысяч человек, которых потом утилизируют Вооруженные силы Украины.

"Мне кажется так, что более реалистичная ситуация, что у них закончатся не люди, а наступит экономический крах. То есть, у них закончатся деньги, чтобы всю эту огромную машину поддерживать. Признак этого экономического краха уже есть - это огромная инфляция. Это и скрытое финансирование войны из других источников, как продажа облигаций, корпоративные кредиты и т.д.... Думаю, что людей у них хватит, а денег нет", - считает Нарожный.

Санкции душат РФ - что известно

По данным издания Le Monde, западные санкции постепенно душат Россию, что бы там не рассказывала пропаганда. Экономическая ситуация может значительно ухудшиться к тому моменту, когда начнутся мирные переговоры с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: