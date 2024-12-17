Настоящая расплата за агрессию против Украины еще ожидает Россию впереди.

Западные санкции постепенно душат Россию, что бы там ни рассказывала пропаганда. Экономическая ситуация может значительно ухудшиться к тому моменту, когда начнутся мирные переговоры с Украиной, пишет Le Monde.

Газета отмечает, что российская пропаганда старательно скрывала экономические последствия войны, например, значительно занижала официальный уровень инфляции. Когда официально декларировалось 8,5% годовых, де-факто инфляция может быть вдвое выше. На это косвенно указывает астрономический 21 процент ключевой ставки Центробанка - инструмента, которым Москва пытается погасить вроде бы не такую уж катастрофическую инфляцию.

Высокий реальный уровень инфляции и слишком высокая ключевая ставка подавляет деловую активность в России. Предприятия больше не могут позволить себе пользование банковскими кредитами и сворачивают крупные инвестиционные проекты. А выплаты по ранее взятым кредитам растут каждый раз, когда Центробанк поднимает ключевую ставку.

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Le Monde указывает два последствия этого, которые могут повлечь за собой еще большее ухудшение ситуации. Во-первых, российская железная дорога, крупнейший работодатель страны и ключевой игрок на рынке логистики, уже объявила о намерении сократить инвестиции на треть до 2025 года. Во-вторых, из-за сворачивания программы льготной ипотеки и роста процентных ставок по обычным кредитам рынок жилой недвижимости России оказался на грани коллапса. Там уже давно образовался спекулятивный ценовой пузырь колоссального размера, который может лопнуть в любой момент.

Это все происходит на фоне беспрецедентных расходов в непроизводительную часть экономики - на армию и полицию. Со следующего года Россия будет тратить на них до 40% своего бюджета. При этом доходы бюджета от нефти и газа продолжают сокращаться - как из-за потери западных рынков, так и из-за санкций, которые мешают свободно торговать с остальным миром.

"Вопреки пропаганде, когда Россия сядет за стол будущих мирных переговоров, которые, кажется, приближаются, теперь ей будет угрожать стагфляция и самоубийство, которые разрушили ее будущее. Мы никогда не должны забывать, что последствия санкций являются постепенными и накапливаются. Москва еще не расплатилась за свою "спецоперацию"", - пишет Le Monde.

Ситуация в российской экономике

Как писал УНИАН, российская экономика выстояла после полномасштабного вторжения в Украину и введения западных санкций, но под конец третьего года войны стали очевидными критические проблемы в ней. Среди главных проблем - острый дефицит рабочей силы, высокая инфляция и высокие ставки по кредитам.

Символом экономических неурядиц в "СВОшной" России стал рост цен на обычное сливочное масло. Теперь в супермаркетах можно увидеть, как на пачки с маслом цепляют сигнальное магнитное устройство для противодействия кражам. Обычно так защищают только дорогие деликатесы, например, красную икру.

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